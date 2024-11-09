Украинцам разрешили использовать найденное оружие

Представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук рассказал, что гражданским лицам в период военного положения было разрешено использовать найденное оружие в случае его регистрации, сообщает агентство УНИАН в своем Telegram-канале.
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