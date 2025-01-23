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Предсказавший распад СССР Мессинг прочил России "особый" 2025 год. Что он говорил?

Предсказавший распад СССР Мессинг прочил России "особый" 2025 год. Что он говорил?

Царьград Shatokhina Natalya/news.ru/Globallookpress Известный советский артист Вольф Мессинг, который до смерти прославился номерами с "чтением мыслей", а после - предельно точными предсказаниями, прочил России "особый" 2025 год.

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Комментарии
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Андрей Красноперов
Так пидорасы , сэр!
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7 час.
ПС
Павел Смирнов
Слава Богу, может и в других житейских делах все наладиться
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2 час.

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