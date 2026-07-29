В Московском регионе полицейские пресекли незаконный оборот камчатского краба без маркировки

«Оперативники ГУЭБиПК МВД России совместно со столичными коллегами во взаимодействии с сотрудниками Пограничной службы ФСБ России пресекли незаконный оборот камчатского краба без маркировки на сумму более 21 млн рублей.
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