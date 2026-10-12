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Гаврилов рассказал, в каких случаях даритель может вернуть подаренную квартиру

Гаврилов рассказал, в каких случаях даритель может вернуть подаренную квартиру

Гражданский кодекс РФ определяет перечень случаев, при которых даритель может вернуть подаренную квартиру.

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