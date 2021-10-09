"Готовы дороги перекрыть, поезд остановить": сельчане скандалят с чиновниками в Жамбылской области

Жители скандалят c чиновниками в Жамбылской области. Дело в том, что село Акшолак обещали газифицировать, поэтому 150 семей провели в дома трубы и поставили новые печи, разломав старые.
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