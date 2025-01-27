Омские власти не могут найти инвестора для реконструкции стадиона «Красная звезда». В 2022 году стоимость всех работ на объекте оценивали в 10 млрд рублей.
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Омские власти не могут найти инвестора для реконструкции стадиона «Красная звезда». В 2022 году стоимость всех работ на объекте оценивали в 10 млрд рублей.