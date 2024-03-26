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ФСБ разоблачила коррупционную ОПГ в Минэкономразвития

ФСБ разоблачила коррупционную ОПГ в Минэкономразвития

Их подозревают в причастности к рейдерскому захвату и хищениям природного газа.фото: nac.gov.ru--> Сотрудники ФСБ разоблачили коррупционную группировку, в которую высшие должностные лицв Минэкономразвития и предпринимателей Ставропольского края.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
ОЧЕНЬ КОМФОРТНО РАБОТАТЬ В ОФИСЕ МОСКВА-СИТИ ????? МАКС РОРЕШКИН ОЗАБОТИЛСЯ-НАДО ЖЕ &quot;РАВИВАТЬ&quot; ЭКОЕНОМИКУ РФ.....
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