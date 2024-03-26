ФСБ разоблачила коррупционную ОПГ в Минэкономразвития

Их подозревают в причастности к рейдерскому захвату и хищениям природного газа.фото: nac.gov.ru--> Сотрудники ФСБ разоблачили коррупционную группировку, в которую высшие должностные лицв Минэкономразвития и предпринимателей Ставропольского края.
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