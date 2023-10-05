«Он изуродовал и ее. Много лет лечится, страдает», — Успенская раскрыла личную тайну Дубцовой

На днях Ирина Дубцова не смогла сдержать свои эмоции и дала любопытный комментарий на тему скандала Успенской, Славы и хирурга Хайдарова, который, по заявлению женщин, некомпетентен для работы со своими клиентками.
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