В воскресенье в Петербурге пройдет День памяти жертв блокады Ленинграда

В городе состоятся мероприятия, приуроченные к этому дню 1944 год стал переломным в отечественной и мировой истории – людоедская машина фашистов получила смертельный удар, а вера в победу была крепка как никогда.
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