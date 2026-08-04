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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент «Челнов» о снятии клуба с сезона ВХЛ: «В текущих условиях обеспечить финансирование клуба невозможно. Надеемся, что это вынужденная пауза»

Президент ХК «Челны» Фарид Салахов подтвердил информацию , что клуб пропустит предстоящий сезон Olimpbet ВХЛ из-за финансовых проблем.

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