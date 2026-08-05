Юрист Трещев предупредил россиян о мошенниках на крипторынке

Криптовалюта остаётся рискованным инструментом для непрофессиональных инвесторов, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» юрист, соучредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещев.
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