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Аргументы и Факты

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Юрист Трещев предупредил россиян о мошенниках на крипторынке

Юрист Трещев предупредил россиян о мошенниках на крипторынке

Криптовалюта остаётся рискованным инструментом для непрофессиональных инвесторов, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» юрист, соучредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещев.

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