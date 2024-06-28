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В «Коммерсанте» сменится главный редактор

В «Коммерсанте» сменится главный редактор

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Главред «Коммерсанта» Владимир Желонкин покидает свой пост, он останется гендиректором ИД, новым главным редактором газеты с 1 июля 2024 года станет Михаил Лукин, сообщается в Telegram-канале издания.

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