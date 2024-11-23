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Депутат рады Дмитрук обвинил Зеленского во лжи на фоне удара «Орешника»

Депутат рады Дмитрук обвинил Зеленского во лжи на фоне удара «Орешника»

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, во лжи из-за его попытки обвинить парламентариев в самовольной отмене заседания на следующий день после применения Россией ракетной системы «Орешник».

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