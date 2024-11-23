Депутат рады Дмитрук обвинил Зеленского во лжи на фоне удара «Орешника»

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, во лжи из-за его попытки обвинить парламентариев в самовольной отмене заседания на следующий день после применения Россией ракетной системы «Орешник».
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