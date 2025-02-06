В Симферополе скончался строитель, сорвавшийся с крыши на стройке 5 февраля во время проведения кровельных работ на здании крымского филиала Российского государственного университета правосудия сорвался и упал с высоты 48-летний рабочий.
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