Российский боец незаметно пробрался в тыл ВСУ и четыре дня ликвидировал солдат противника

Командир взвода штурмового подразделения сержант Василий Мастюгин во время боевых действий по освобождению Дзержинска в Донецкой народной республике (ДНР) пробрался в тыл Вооруженных мил Украины (ВСУ) и, оставаясь незамеченным, на протяжении четырех дней ликвидировал солдат противника.