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Российский боец незаметно пробрался в тыл ВСУ и четыре дня ликвидировал солдат противника

Российский боец незаметно пробрался в тыл ВСУ и четыре дня ликвидировал солдат противника

Командир взвода штурмового подразделения сержант Василий Мастюгин во время боевых действий по освобождению Дзержинска в Донецкой народной республике (ДНР) пробрался в тыл Вооруженных мил Украины (ВСУ) и, оставаясь незамеченным, на протяжении четырех дней ликвидировал солдат противника.

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Комментарии
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Надежда Донцова
Честь и хвала нашим героям!👏
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15 час.
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