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Зюганов: Выборная президентская кампания может быть объявлена 17-19 декабря

Зюганов: Выборная президентская кампания может быть объявлена 17-19 декабря

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов ожидает, что выборная президентская кампания может быть объявлена 17-19 декабря.

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Комментарии
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Александр Глущенко
Зю, а твои внуки пошли в СВО? Их у тебя аж 5 штук.. &quot;Все парни, все мужики &quot;, гордо заявлял зю..
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16 час.
Александр Глущенко
Сдаётся мне , что зю и в Думе получает ОООЧЕНЬ хорошую зарплату и пенсию ( заработанную) Но ещё в каждый раз когда собирается избранная Дума , новая , она начинает свои посиделки с утверждения зарплат в новом сборе.. И чё-то не слышал, что коммунИЗДы голосовали за отказ от части зарплаты или пенсии , в счёт пенсий гражданам , кто мало получает ..Это , как раз тот случай , когда мозг не подключен к чязыку.
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16 час.
Лариса Поплавская
Кому что, а плешивому все баня. Некем  пока заменитт Путина. Ваши дети не доросли до его статуса
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16 час.

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