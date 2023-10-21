Зюганов: Выборная президентская кампания может быть объявлена 17-19 декабря

Александр Глущенко

Сдаётся мне , что зю и в Думе получает ОООЧЕНЬ хорошую зарплату и пенсию ( заработанную) Но ещё в каждый раз когда собирается избранная Дума , новая , она начинает свои посиделки с утверждения зарплат в новом сборе.. И чё-то не слышал, что коммунИЗДы голосовали за отказ от части зарплаты или пенсии , в счёт пенсий гражданам , кто мало получает ..Это , как раз тот случай , когда мозг не подключен к чязыку.