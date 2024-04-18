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Рыбакам из Калининграда сообщили о введении полного запрета на рыбалку из-за нереста на два месяца

Рыбакам из Калининграда сообщили о введении полного запрета на рыбалку из-за нереста на два месяца

В регионе стартовал двухмесячник, посвящённый охране весенне-нерестующих видов рыб. В этот период ужесточаются меры против использования запрещённых орудий и методов ловли, что может привести к уголовной ответственности.

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