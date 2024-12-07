3 гениальные закуски из обычной селедки. Про красную рыбу даже не вспомнят

Селедка — универсальный продукт, который можно превратить в закуски для любого случая. Эти три рецепта отличаются простотой и великолепным вкусом, а их приготовление займет минимум времени, на праздничном столе они легко заменят и красную рыбу.
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