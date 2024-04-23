Температурные качели превратили в каток дороги Томска

РИА Новости/Евгений Биятов Ухудшившиеся погодные условия превратили дороги Томска в ледяной каток. На улицах города произошло множество ДТП, пробки достигли максимальных десяти баллов, свидетельствуют данные сервиса Яндекс.
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