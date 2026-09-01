Отец Черышева: «Разговариваю с Денисом о будущем, спрашиваю, собирается ли заканчивать карьеру. Ответ всегда один»

Главный тренер «Равшана» Дмитрий Черышев, отец бывшего полузащитника сборной России Дениса Черышева, ответил на вопрос о дальнейшей карьеры сына.
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