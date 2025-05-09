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В Параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве

В Параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве принимают участие более 1,5 тыс.

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