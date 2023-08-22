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Саснович, уйдя с 0:5 в решающем сете: «У меня в руках вода, но сейчас мне нужно пить не воду. Слишком сильный стресс»

Она обыграла Эмму Наварро в первом круге в Кливленде – 3:6, 6:4, 7:5. «У меня в руках вода, но сейчас мне нужно пить не воду.

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