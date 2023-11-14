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На Западе испугались перспектив принятия Украины в НАТО

На Западе испугались перспектив принятия Украины в НАТО

Предложение бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена принять Украину в НАТО без утраченных территорий позволит президенту России Владимиру Путину проверить альянс на прочность, такую обеспокоенность высказал обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Питер Штурм.

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