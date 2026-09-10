Кирилл Дмитриев назвал канцлера Германии Мерца «чувствительным»

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев охарактеризовал канцлера Германии Фридриха Мерца как «чувствительного» после того, как тот отменил разговор с президентом США Дональдом Трампом из-за комментариев о победе партии АдГ в Саксонии-Анхальт.