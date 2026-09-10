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Царьград

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Кирилл Дмитриев назвал канцлера Германии Мерца «чувствительным»

Кирилл Дмитриев назвал канцлера Германии Мерца «чувствительным»

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев охарактеризовал канцлера Германии Фридриха Мерца как «чувствительного» после того, как тот отменил разговор с президентом США Дональдом Трампом из-за комментариев о победе партии АдГ в Саксонии-Анхальт.

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