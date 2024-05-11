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Пентагон: США заключили контракт на производство систем GMLRS, поставляемых ВСУ

Пентагон: США заключили контракт на производство систем GMLRS, поставляемых ВСУ

США заключили контракт с американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin объемом более 330 млн долларов по производству высокоточных ракетных систем GMLRS (Guided Multiple Launcher Rocket System), которые активно поставляются Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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