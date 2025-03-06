Саммит по Украине: единственная страна не поддержала выводы Евросовета

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался ставить подпись под выводами заседания внеочередного Европейского совета 6 марта по поддержке Украины, текст согласовали 26 из 27 государств Европейского союза.
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