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  • Андрей
    Дикарей в аулы и кишлаки, пусть там режут друг другаСходил по нужде -...
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Актрису Алену Бабенко лишили прав по подозрению в употреблении за рулем

Актрису Алену Бабенко лишили прав по подозрению в употреблении за рулем

Административное наказание вынесено за отказ от медицинского освидетельствования.Постановлением мирового судьи района Соколиная гора в Москве Бабенко Елена Олеговна (настоящее имя актрисы Алены Бабенко) оштрафована на 30 тысяч рублей и лишена права управлять автомобилем на полтора года.

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