Актрису Алену Бабенко лишили прав по подозрению в употреблении за рулем

Административное наказание вынесено за отказ от медицинского освидетельствования.Постановлением мирового судьи района Соколиная гора в Москве Бабенко Елена Олеговна (настоящее имя актрисы Алены Бабенко) оштрафована на 30 тысяч рублей и лишена права управлять автомобилем на полтора года.
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