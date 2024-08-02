Актрису Алену Бабенко лишили прав по подозрению в употреблении за рулем

Административное наказание вынесено за отказ от медицинского освидетельствования.Постановлением мирового судьи района Соколиная гора в Москве Бабенко Елена Олеговна (настоящее имя актрисы Алены Бабенко) оштрафована на 30 тысяч рублей и лишена права управлять автомобилем на полтора года.