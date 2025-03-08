«Готов смириться со временными человеческими неудобствами»

Интеллектуал Неомаргинал

Есть идеология, социальные теории, наконец, теория заговора. Кто сказал, что мы переросли Розу Люксембург и Клару Цеткин. Мы просто дети, которые не понимают жизненной правды и социальных метоморфоз. У нас православная страна, и у нас есть праздник жен мироносиц, а мы до сих пор покупаем дорогие мартовские цветы с подачи еврейской героини Исфирь. Крыша съехала не только у Прилепина, но и у нас всех.