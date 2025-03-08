С праздником, дорогие дамы! Некоторые считают 08 марта ещё одной социалистической миной, но это, конечно же, преувеличение.
«Готов смириться со временными человеческими неудобствами»
Комментарии
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Андрей
У Прилепина крыша давно съехала.
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21 час.
Интеллектуал Неомаргинал
Есть идеология, социальные теории, наконец, теория заговора. Кто сказал, что мы переросли Розу Люксембург и Клару Цеткин. Мы просто дети, которые не понимают жизненной правды и социальных метоморфоз. У нас православная страна, и у нас есть праздник жен мироносиц, а мы до сих пор покупаем дорогие мартовские цветы с подачи еврейской героини Исфирь. Крыша съехала не только у Прилепина, но и у нас всех.
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18 час.
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