Агроном Тихонова объяснила, чем весенняя обрезка деревьев лучше осенней

Впереди зима, а это значит, совсем скоро нужно готовить сад к холодному времени года. Однако эксперты советуют не торопиться браться за секатор до прихода холодов — с деревом могут произойти необратимые процессы, которые лишат урожая следующим летом.
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