Сборная России объявила расширенный состав на товарищеский матч с Беларусью. Вратари: Евгений Латышонок ("Балтика"), Андрей Лунев ("Карабах", Азербайджан), Александр Максименко ("Спартак") и Матвей Сафонов ("Краснодар").
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