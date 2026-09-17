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Журнал «Профиль»

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Рост популярности программ "Профессионалитета" в российских колледжах отметили в Минпросвещения

В приемную кампанию 2026 года в российские колледжи и техникумы подано 4,2 млн заявлений, из них 1,4 млн – на программы федерального проекта "Профессионалитет".

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