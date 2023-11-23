Бочкарев: на «Тютчевской» Троицкой линии метро ведется отделка путевых стен

Отделка путевых стен станции «Тютчевская» Троицкой линии московского метро алюминиевыми панелями уже выполнена на 40%, сообщил замглавы столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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