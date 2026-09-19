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Тульские новости

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Михаил Борщев вместе с международными наблюдателями оценили избирательные участки в Туле

Михаил Борщев вместе с международными наблюдателями оценили избирательные участки в Туле

В состав делегации вошли представители Алжира и Намибии. Один из избирательных участков, где работали зарубежные эксперты, именной – «Тульский кремль», расположен в историческом центре областной столицы.

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