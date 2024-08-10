Циклон «Отилия» принесет в Петербург похолодание

С дождями и грозами В субботу Северная столица попадет под влияние североатлантического циклона «Отилия» и связанного с ним холодного атмосферного фронта, рассказал в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус.
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