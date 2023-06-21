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  • Александр24
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В Красноярском крае полицейские совместно с общественниками и байкерами посетили детский оздоровительный лагерь

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» школьникам напомнили об основах безопасности при отдыхе на природе, посещении массовых мероприятий и общении в социальных сетях.

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