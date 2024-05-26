Под Киевом удар по командному пункту ВСУ: за кем охотятся Кинжалы? Староконстантинов – по вернувшимся самолетам

КП был расположен к северо-западу от Белой Церкви. Его накрыла аэробаллистическая ракета Кинжал. Также утром Кинжал снова наведался в Староконстантинов, «добивая» контрольным выстрелом аэродром, который готовят для НАТОвских самолетов.
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