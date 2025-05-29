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Променял медали на водку. Что известно о подозреваемом в резне на Байкале

Променял медали на водку. Что известно о подозреваемом в резне на Байкале

РИА Новости Работа СК РФ на месте происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске© Следком/Telegram День рождения закончился жестокой резней — в Байкальске Иркутской области объявили трехдневный траур после массового убийства школьников.

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