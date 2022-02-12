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За что либералы невзлюбили Петра I ?

За что либералы невзлюбили Петра I ?

Как переписывается история с прицелом на сегодняшний день Андрей Соколов **** Чем же так не угодил великий государственный деятель, который основал Петербург, реформировал Россию, расширил территорию государства в Прибалтийском регионе, разбил шведов под Полтавой, заложил основу промышленности, регулярной армии и флота, то есть сделал нашу страну мировой державой? «Признание в нелюбви» — так озаглавлена показательная статья на сайте информационного рупора либералов — «Эха Москвы», выражающая их общее умозрение.

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