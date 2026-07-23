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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Краснодара» по стандартам о голе Мендеша Узбекистану: «Роналду сыграл ключевую роль, уверен – кто мог предположить, что штрафной пробьет не он? Интересно, как они пришли к этой идее»

Виталий Корнеев , тренер «Краснодара» по стандартам, в интервью Спортсу’‘ оценил игру сборной Португалии на стандартных положениях на ЧМ-2026.

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