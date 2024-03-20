Китай намерен бойкотировать мирные переговоры по Украине

Говорить о будущем Киева в одиночку не собирается Пекин. Как пишет Politico, Китай выдвинул Евросоюзу условие, что Россия должна быть приглашена на любые встречи, касательно мирного урегулирования украинского конфликта.
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