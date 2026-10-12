В Плесецком округе продолжается укладка асфальтобетонного покрытия

На участке с 0 по 6 км автодороги Обозерская – Щукозерье продолжаются работы по асфальтированию.На участке с 0 по 6 км автодороги Обозерская – Щукозерье продолжаются работы по асфальтированию.
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