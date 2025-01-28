Российскую студвесну в Казани посвятят Году защитника Отечества и 80-летию Победы

XXXIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», финал которого в этом году примет Казань, будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и объявленному в стране Году защитника Отечества.
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