Косметолог Диана Салмановна: “Девушка попросила сделать ее «вульгарной»”

Известный косметолог Диана Салмановна, к которому ходит едва ли не половина российского шоу-бизнеса, рассказала о забавных случаях из практики, исправлении чужих ошибок и опыте иностранных коллег.
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