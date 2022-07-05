Popcaketv

29 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Шилова
    Аниточка! Какая красота!! Сколько труда и любви вложено в этот участок!!! Жалко конечно, что гроза так набедокурила! ...Ураган уничтожил ...
  • Борис
    Понесло дуру по кочкам .Стало известно, п...
  • Сергей Oблезов
    Брехня! Она в Латвии!«На днях видели в...

Косметолог Диана Салмановна: “Девушка попросила сделать ее «вульгарной»”

Косметолог Диана Салмановна: “Девушка попросила сделать ее «вульгарной»”

Известный косметолог Диана Салмановна, к которому ходит едва ли не половина российского шоу-бизнеса, рассказала о забавных случаях из практики, исправлении чужих ошибок и опыте иностранных коллег.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх