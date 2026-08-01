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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава РПЛ Алаев о конфликте ФИФА и УЕФА: «Печально, что обсуждаются сделки, которые могут расколоть футбольное сообщество. Надеюсь, коллеги найдут общий язык»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о конфликте между ФИФА и УЕФА. Напомним, на этой неделе стало известно, что президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает возможность продажи части прав на ЧМ частным инвесторам.

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