В отношениях часто говорят, что «любовь — это химия», но за этой химией нередко стоят тонкая психология и эмоциональный интеллект.
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