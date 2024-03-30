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Телеканал «Моя Планета»

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Нужен нам бюрек турецкий, или Кулинарное путешествие по Стамбулу 

Нужен нам бюрек турецкий, или Кулинарное путешествие по Стамбулу 

Симиты Фото: Shutterstock.comФото: BasPhoto / Shutterstock.comФото: Shutterstock.com «Завтра утром кушать в отеле не надо, — напутствует нас вечером накануне гид Рамазан, — а то не будет аппетита, когда мы пойдем завтракать симитами».

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