Нужен нам бюрек турецкий, или Кулинарное путешествие по Стамбулу 

Симиты Фото: Shutterstock.comФото: BasPhoto / Shutterstock.comФото: Shutterstock.com «Завтра утром кушать в отеле не надо, — напутствует нас вечером накануне гид Рамазан, — а то не будет аппетита, когда мы пойдем завтракать симитами».