Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Истеричные жлобы и садисты»: Арестович описал типичную украинскую натуру

«Истеричные жлобы и садисты»: Арестович описал типичную украинскую натуру

Политнавигатор Киевская пропаганда транслирует шизоидный подход к пониманию противника, когда одновременно смеются над «русскими чмобиками» и пугают смертельной опасностью от вездесущей российской агентуры.

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