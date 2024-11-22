Доклад гендиректора ЮНЕСКО по безопасности журналистов не был утвержден

Доклад гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле по безопасности журналистов и борьбе с безнаказанностью, в котором не были упомянуты погибшие россияне, не был утвержден участниками сессии межправительственного совета международной программы развития коммуникации (МПРК).
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