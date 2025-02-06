В Приморье налоговики взялись за туроператоров

УФНС России по Приморскому краю предупредило туроператоров о том, что уклонение от налогов может привести к приостановке деятельности и исключению из реестра Межправсоглашения между РФ и КНР, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу министерства туризма Приморского края.
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