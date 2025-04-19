Старость не приговор: каки должен быть путь к активной зрелости

Старость может быть не только временем покоя, но и периодом активной, полноценной жизни. Как достичь гармонии в зрелом возрасте? Доцент кафедры общей врачебной практики Белорусского государственного медицинского университета Людмила Жилевич в беседе с порталом 24health.